Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 11 °С
Алматы: 14 °С
USD 366.43 EUR 420.11
RUB 5.58 CNY 52.87
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Землетрясение произошло в 472 км от Алматы

21 Октября 2018 12:29 173
Поделиться:
Землетрясение произошло в 472 км от Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 21 октября 2018 года в 11 час 21 мин 30 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

В 90 км от Алматы зафиксировано землетрясение
Землетрясение ощутили в Алматинской области В 2018 году сильные землетрясения в Алматы не ожидаются - ДЧС

«Эпицентр землетрясения расположен в 472 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 9.6. Магнитуда MPV 3.9. Координаты эпицентра 41.51° с.ш. 82.16° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - сообщили в СОМЭ.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив