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Землетрясение произошло в 472 км от Алматы
21 Октября 2018 12:29 173
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 21 октября 2018 года в 11 час 21 мин 30 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».
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«Эпицентр землетрясения расположен в 472 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 9.6. Магнитуда MPV 3.9. Координаты эпицентра 41.51° с.ш. 82.16° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - сообщили в СОМЭ.
Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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