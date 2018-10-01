Землетрясение произошло в 472 км от Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 21 октября 2018 года в 11 час 21 мин 30 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 472 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 9.6. Магнитуда MPV 3.9. Координаты эпицентра 41.51° с.ш. 82.16° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - сообщили в СОМЭ.