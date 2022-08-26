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Землетрясение произошло в 468 км от Алматы
26 Августа 2022 15:36

Землетрясение произошло в 468 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 26 августа в 14:57 Алматинского времени зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 468 км на юго-восток от города Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.6. Магнитуда MPV 4.8. Координаты эпицентра 41.63° с.ш. 82.18° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».


Фото: www.aa.com.tr



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