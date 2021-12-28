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Землетрясение произошло в 456 км от Алматы

28 Декабря 2021 15:52
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Землетрясение произошло в 456 км от Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 28 декабря 2021 года в 13 час 14 мин 30 сек зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».

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«Эпицентр землетрясения расположен в 456 км на восток от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.5. Магнитуда MPV 3.9. Координаты эпицентра 43.40° с.ш. 82.53° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - сообщили в СОМЭ.

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#Алматы   #Происшествия   #Землетрясение  
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