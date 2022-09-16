Землетрясение произошло в 449 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 15 сентября в 17:25 по времени Алматы зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 449 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения 9.4.

Магнитуда MPV 4.2.

Координаты эпицентра 41.09° с.ш. 72.29° в.д.

Глубина 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

















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