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    21:51, 15 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Землетрясение произошло в 449 км от Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 15 сентября в 17:25 по времени Алматы зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    Эпицентр землетрясения расположен в 449 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.

    Энергетический класс землетрясения 9.4.

    Магнитуда MPV 4.2.

    Координаты эпицентра 41.09° с.ш. 72.29° в.д.

    Глубина 10 км.

    Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет






    Фото: www.aa.com.tr


    Теги:
    Природа Алматы Землетрясение Происшествия Происшествия, ЧС
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