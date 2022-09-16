21:51, 15 Сентябрь 2022 | GMT +6
Землетрясение произошло в 449 км от Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 15 сентября в 17:25 по времени Алматы зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».
Эпицентр землетрясения расположен в 449 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.
Энергетический класс землетрясения 9.4.
Магнитуда MPV 4.2.
Координаты эпицентра 41.09° с.ш. 72.29° в.д.
Глубина 10 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Фото: www.aa.com.tr