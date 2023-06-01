Землетрясение произошло в 443 км от Алматы на территории Кыргызстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 1 июня в 09 часов 21 минуту 14 секунд по алматинскому времени зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 443 км на юго-запад от г. Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 11.2. Магнитуда MPV 4.8. Координаты эпицентра 41.73° с.ш. 71.89° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

