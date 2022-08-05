5 Августа 2022 21:21
Землетрясение произошло в 441 км от Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 5 августа в 19:28 по Алматинскому времени зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».
Эпицентр землетрясения расположен в 441 км на юго-запад от Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 11.0.
Магнитуда MPV 4.8.
Координаты эпицентра 39.73° с.ш. 74.37° в.д.
Глубина 5 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Фото: cnbcfm.com
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