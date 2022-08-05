5 Августа 2022 21:21

Землетрясение произошло в 441 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 5 августа в 19:28 по Алматинскому времени зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 441 км на юго-запад от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 11.0.

Магнитуда MPV 4.8.

Координаты эпицентра 39.73° с.ш. 74.37° в.д.

Глубина 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет













Фото: cnbcfm.com





