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Землетрясение произошло в 441 км от Алматы
5 Августа 2022 21:21

Землетрясение произошло в 441 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 5 августа в 19:28 по Алматинскому времени зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 441 км на юго-запад от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 11.0.

Магнитуда MPV 4.8.

Координаты эпицентра 39.73° с.ш. 74.37° в.д.

Глубина 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет





Фото: cnbcfm.com



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