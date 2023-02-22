Землетрясение произошло в 439 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 22 февраля 2023 г. в 16 час 25 мин 56 сек зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 439 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 11.6. Магнитуда MPV 5.3. Координаты эпицентра 42.10° с.ш. 82.05° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении СОМЭ.

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