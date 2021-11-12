Землетрясение произошло в 437 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 12 ноября в 07 час 38 мин зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 437 км на юго-запад от г. Алматы на границе Кыргызстана и Узбекистана. Энергетический класс землетрясения 10.1. Магнитуда MPV 4.6. Координаты эпицентра 40.97° с.ш. 72.57° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в с ообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».