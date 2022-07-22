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Землетрясение произошло в 428 км от Алматы
22 Июля 2022 07:21

Землетрясение произошло в 428 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 22 июля в 06 час 37 мин 34 сек Алматинского времени зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 428 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 9.6. Магнитуда MPV 4.3. Координаты эпицентра 41.78° с.ш. 81.74° в.д. Глубина 30 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».


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