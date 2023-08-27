Землетрясение произошло в 428 километрах от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Землетрясение произошло в 428 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана, передает МИА «Казинформ».

Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 27 августа в 04:11 по времени Алматы зарегистрировала землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 428 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения 9.8.

Магнитуда MPV 4.6.

Координаты эпицентра 40.88° с.ш. 72.78° в.д.

Глубина 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет