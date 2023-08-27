08:32, 27 Август 2023 | GMT +6
Землетрясение произошло в 428 километрах от Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Землетрясение произошло в 428 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана, передает МИА «Казинформ».
Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 27 августа в 04:11 по времени Алматы зарегистрировала землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 428 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.
Энергетический класс землетрясения 9.8.
Магнитуда MPV 4.6.
Координаты эпицентра 40.88° с.ш. 72.78° в.д.
Глубина 5 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет