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    08:32, 27 Август 2023 | GMT +6

    Землетрясение произошло в 428 километрах от Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Землетрясение произошло в 428 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана, передает МИА «Казинформ».

    Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 27 августа в 04:11 по времени Алматы зарегистрировала землетрясение.

    Эпицентр землетрясения расположен в 428 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.

    Энергетический класс землетрясения 9.8.

    Магнитуда MPV 4.6.

    Координаты эпицентра 40.88° с.ш. 72.78° в.д.

    Глубина 5 км.

    Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

    Теги:
    Природа Алматы Землетрясение Происшествия Происшествия, ЧС
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