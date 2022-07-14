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Землетрясение произошло в 422 км от Алматы
14 Июля 2022 16:53

Землетрясение произошло в 422 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 14 июля 2022 года в 16 час 04 мин 37 сек Алматинского времени зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 422 км на юго-запад от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.0. Магнитуда MPV 4.2. Координаты эпицентра 39.58° с.ш. 75.39° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».


Фото: becasoea.structuralia.com

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