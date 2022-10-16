16 Октября 2022, 15:51

Землетрясение произошло в 421 км на юг от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 16 октября в 14:54 по времени Алматы зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 421 км на юг от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 12.0.

Магнитуда MPV 4.8.

Координаты эпицентра 39.51° с.ш. 78.02° в.д.

Глубина 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Фото: cnbcfm.com







