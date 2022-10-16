16 Октября 2022, 15:51
Землетрясение произошло в 421 км на юг от Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 16 октября в 14:54 по времени Алматы зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».
Эпицентр землетрясения расположен в 421 км на юг от Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 12.0.
Магнитуда MPV 4.8.
Координаты эпицентра 39.51° с.ш. 78.02° в.д.
Глубина 10 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Фото: cnbcfm.com
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