Землетрясение произошло в 419 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 17 сентября 2021 г. в 15 час 06 мин 00 сек зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СОМЭ.

«Эпицентр землетрясения расположен в 419 км на восток от г. Алматы на территории Китая . Энергетический класс землетрясения 10.2 . Магнитуда MPV 4.0 . Координаты эпицентра 43.38° с.ш. 82.06° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет «, - говорится в сообщении СОМЭ.