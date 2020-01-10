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Землетрясение произошло в 414 км от Алматы на территории Кыргызстана
10 Января 2020 08:25
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» зарегистрировала землетрясение 10 января, в 6.07 алматинского времени (00.07 по Гринвичу), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СОМЭ.
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Как сообщили сейсмологи, эпицентр землетрясения расположен в 414 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.
Энергетический класс землетрясения 8.5 .
Магнитуда MPV 3.8 .
Координаты эпицентра 42.55° с.ш. 71.93° в.д.
Глубина 20 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
Ключевые слова: Происшествия,
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