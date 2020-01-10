Землетрясение произошло в 414 км от Алматы на территории Кыргызстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» зарегистрировала землетрясение 10 января, в 6.07 алматинского времени (00.07 по Гринвичу), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СОМЭ.

Как сообщили сейсмологи, эпицентр землетрясения расположен в 414 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения 8.5 .Магнитуда MPV 3.8 .Координаты эпицентра 42.55° с.ш. 71.93° в.д.Глубина 20 км.Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.