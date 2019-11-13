Землетрясение произошло в 41 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 41 километре на юго-восток от Алматы на территории Казахстана произошло землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СОМЭ.

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 13 ноября 2019 года в 21 час 49 минут зарегистрировано землетрясение. Энергетический класс землетрясения 8.2. Магнитуда MPV 3.9. Координаты эпицентра 42.95° с.ш. 77.29° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.