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Землетрясение произошло в 41 км от Алматы
13 Ноября 2019 22:25
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 41 километре на юго-восток от Алматы на территории Казахстана произошло землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СОМЭ.
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Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 13 ноября 2019 года в 21 час 49 минут зарегистрировано землетрясение. Энергетический класс землетрясения 8.2. Магнитуда MPV 3.9. Координаты эпицентра 42.95° с.ш. 77.29° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
Ключевые слова: Алматы, Алматинская область, Другие государственные органы,
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