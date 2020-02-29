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Землетрясение произошло в 407 км к юго-востоку от Алматы

29 Февраля 2020 07:40
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Землетрясение произошло в 407 км к юго-востоку от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Китае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сеть сейсмических станций Сейсмологической опытно-методической экспедиции Комитета науки Министерства образования и науки РК.

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В сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы» говорится: «В 407 км к юго-востоку от города Алматы, на территории Китая, произошло землетрясение, подземные толчки зарегистрированы 29 февраля в 3 часа 36 минут 23 секунды Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения - 11.8. Магнитуда - 4.9».


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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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