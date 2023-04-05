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Землетрясение произошло в 401 км от Алматы на территории Китая

Малика Сафаргалиева
5 Апреля 2023, 03:06
Землетрясение произошло в 401 км от Алматы на территории Китая Фото: babr24.com

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 401 км на юго-восток от Алматы на территории Китая произошло землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция».

Землетрясение произошло в 02:26 по времени Алматы.

Эпицентр землетрясения расположен в 401 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 10.6.

Магнитуда MPV 4.7.

Координаты эпицентра 41.94° с.ш. 81.49° в.д.

Глубина 20 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет


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