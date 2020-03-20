Землетрясение произошло в 398 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 20 марта 2020 года в 22 час 18 мин 42 сек зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 398 км на юго-восток от Алматы на территории Китая . Энергетический класс землетрясения 9.9 . Магнитуда MPV 4.2 . Координаты эпицентра 42.04° с.ш. 81.50° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - сообщили в СОМЭ.