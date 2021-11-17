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Землетрясение произошло в 396 км от Алматы
17 Ноября 2021 23:46
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 17 ноября в 17:17 по времени Алматы зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».
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Эпицентр землетрясения расположен в 396 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.
Энергетический класс землетрясения 11.9.
Магнитуда MPV 5.2.
Координаты эпицентра 41.11° с.ш. 73.02° в.д.
Глубина 5 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
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