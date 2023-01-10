Землетрясение произошло в 388 км от Алматы

10 Января 2023, 03:51

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 9 января в 22:52 по времени Алматы зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 388 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения 9.0.

Магнитуда MPV 3.9.

Координаты эпицентра 40.92° с.ш. 73.38° в.д.

Глубина 20 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Фото: assicuraci.it