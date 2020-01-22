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Землетрясение произошло в 380 км от Алматы
22 Января 2020 07:50
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 22 января 2020 года в 05 час 40 мин 39 сек зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».
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«Эпицентр землетрясения расположен в 380 км на северо-восток от Алматы на территории Китая . Энергетический класс землетрясения 10.0 . Магнитуда MPV 3.9 . Координаты эпицентра 44.18° с.ш. 81.43° в.д. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет «, - сообщили в СОМЭ.
Ключевые слова: Алматы, Происшествия, Китай,
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