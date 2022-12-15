Землетрясение произошло в 377 км от Алматы
15 Декабря 2022, 07:32
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 14 декабря в 22:32 по времени Алматы зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».
Эпицентр землетрясения расположен в 377 км на северо-восток от Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 11.0.
Магнитуда MPV 5.0.
Координаты эпицентра 44.78° с.ш. 81.08° в.д.
Глубина 20 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Фото: images1.ynet.co.il
Читайте также
Новости партнеров
Популярное