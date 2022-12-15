Землетрясение произошло в 377 км от Алматы

15 Декабря 2022, 07:32

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 14 декабря в 22:32 по времени Алматы зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 377 км на северо-восток от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 11.0.

Магнитуда MPV 5.0.

Координаты эпицентра 44.78° с.ш. 81.08° в.д.

Глубина 20 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Фото: images1.ynet.co.il