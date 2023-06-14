Землетрясение произошло в 376 км от Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 14 июня 2023 г. в 02:17 мин 56 сек зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 376 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 11.8. Магнитуда MPV 5.1. Координаты эпицентра 42.13° с.ш. 81.26° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении СОМЭ.