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Землетрясение произошло в 370 км к северо-востоку от Алматы

7 Октября 2019 21:08
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Землетрясение произошло в 370 км к северо-востоку от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 370 км к северо-востоку от города Алматы, на территории Китая, произошло землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сеть сейсмических станций Сейсмологической опытно-методической экспедиции Комитета науки Министерства образования и науки РК.

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«Землетрясение зарегистрировано 7 октября в 19 часов 39 минут 40 секунд Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения - 10.2. Магнитуда - 4», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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