Землетрясение произошло в 370 км к северо-востоку от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 370 км к северо-востоку от города Алматы, на территории Китая, произошло землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сеть сейсмических станций Сейсмологической опытно-методической экспедиции Комитета науки Министерства образования и науки РК.

«Землетрясение зарегистрировано 7 октября в 19 часов 39 минут 40 секунд Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения - 10.2. Магнитуда - 4», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».