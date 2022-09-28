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    00:11, 28 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Землетрясение произошло в 369 км на юго-восток от Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 27 сентября в 23:26 по времени Алматы зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    Эпицентр землетрясения расположен в 369 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

    Энергетический класс землетрясения 9.2.

    Магнитуда MPV 4.0.

    Координаты эпицентра 42.35° с.ш. 81.27° в.д.

    Глубина 25 км.

    Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет



    Фото: cnbcfm.com

    Теги:
    Природа Алматы Землетрясение Происшествия Происшествия, ЧС
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