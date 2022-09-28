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Землетрясение произошло в 369 км на юго-восток от Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 27 сентября в 23:26 по времени Алматы зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».
Эпицентр землетрясения расположен в 369 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 9.2.
Магнитуда MPV 4.0.
Координаты эпицентра 42.35° с.ш. 81.27° в.д.
Глубина 25 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Фото: cnbcfm.com