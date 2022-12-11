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Землетрясение произошло в 359 км от Алматы

11 Декабря 2022, 16:51
Землетрясение произошло в 359 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 11 декабря 2022 г. в 14 час 17 мин 44 сек зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СОМЭ.

«Эпицентр землетрясения расположен в 359 км на юг от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.3. Магнитуда MPV 4.5. Координаты эпицентра 40.03° с.ш. 76.09° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении СОМЭ.


Фото: earninginmotion.com




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