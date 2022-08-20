20 Августа 2022 02:18

Землетрясение произошло в 349 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 19 августа в 21:11 по времени Алматы зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 349 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 9.3.

Магнитуда MPV 4.1.

Координаты эпицентра 42.07° с.ш. 80.88° в.д.

Глубина 15 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Фото: cnbcfm.com