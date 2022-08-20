20 Августа 2022 02:18
Землетрясение произошло в 349 км от Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 19 августа в 21:11 по времени Алматы зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».
Эпицентр землетрясения расположен в 349 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 9.3.
Магнитуда MPV 4.1.
Координаты эпицентра 42.07° с.ш. 80.88° в.д.
Глубина 15 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Фото: cnbcfm.com
Читайте также
Новости партнеров
Популярное