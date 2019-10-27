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Землетрясение произошло в 348 км от Алматы
27 Октября 2019 06:33
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Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 27 октября 2019 года в 4 часа 30 минут 42 секунд алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СОМЭ.
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Эпицентр землетрясения расположен в 348 км на северо-восток от г. Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 9.5. Магнитуда MPV 3.8.
Координаты эпицентра 44.65° с.ш. 80.76° в.д. Глубина 5 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
Ключевые слова: Происшествия,
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