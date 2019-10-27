Землетрясение произошло в 348 км от Алматы

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 27 октября 2019 года в 4 часа 30 минут 42 секунд алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СОМЭ.

Эпицентр землетрясения расположен в 348 км на северо-восток от г. Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 9.5. Магнитуда MPV 3.8.

Координаты эпицентра 44.65° с.ш. 80.76° в.д. Глубина 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.