+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 9 °С
Алматы: 0 °С
USD 388.92 EUR 432.21
RUB 6.08 CNY 55.00
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Землетрясение произошло в 348 км от Алматы

27 Октября 2019 06:33
Поделиться:
Землетрясение произошло в 348 км от Алматы

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 27 октября 2019 года в 4 часа 30 минут 42 секунд алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СОМЭ.

Новости по теме

Землетрясение произошло в Алматинской области
В 157 км от Алматы произошло землетрясение Землетрясение произошло в Афганистане Второе за сутки землетрясение произошло в Казахстане

Эпицентр землетрясения расположен в 348 км на северо-восток от г. Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 9.5. Магнитуда MPV 3.8.

Координаты эпицентра 44.65° с.ш. 80.76° в.д. Глубина 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив