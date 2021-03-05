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    08:29, 05 Март 2021 | GMT +6

    Землетрясение произошло в 341 км от Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 05 марта в 02:59 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    Эпицентр землетрясения расположен в 341 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

    Энергетический класс землетрясения 9.3.

    Магнитуда MPV 3.7.

    Координаты эпицентра 42.07° с.ш. 80.77° в.д.

    Глубина 20 км.

    Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

    Напомним, вчера еще одно землетрясение было зафиксировано в 01:47 по времени Алматы. Эпицентр землетрясения был расположен в 303 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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