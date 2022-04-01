Землетрясение произошло в 332 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 01 апреля 2022 г. в 06 час 00 мин 52 сек зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 332 км на северо-восток от г. Алматы на территории Китая . Энергетический класс землетрясения 9.9 . Магнитуда MPV 4.9 . Координаты эпицентра 44.18° с.ш. 80.80° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - сообщили в СОМЭ.

Фото: eudat.eu