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    07:52, 01 Апрель 2022 | GMT +6

    Землетрясение произошло в 332 км от Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 01 апреля 2022 г. в 06 час 00 мин 52 сек зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 332 км на северо-восток от г. Алматы на территории Китая . Энергетический класс землетрясения 9.9 . Магнитуда MPV 4.9 . Координаты эпицентра 44.18° с.ш. 80.80° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - сообщили в СОМЭ.


    Фото: eudat.eu

    Теги:
    Китай Землетрясение Происшествия, ЧС Главная Алматы Происшествия
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