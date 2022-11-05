Землетрясение произошло в 33 км на юг от Алматы

5 Ноября 2022, 18:46

5 Ноября 2022, 18:46

Землетрясение произошло в 33 км на юг от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 5 ноября в 14:39 по времени Алматы зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 33 км на юг от Алматы на границе Кыргызстана и Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 7.9.

Магнитуда MPV 3.6.

Координаты эпицентра 42.91° с.ш. 76.95° в.д.

Глубина 15 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Сегодня с утра еще одно землетрясение зафиксировали в 683 км на запад от Алматы на границе Казахстана и Узбекистана.

Фото: apa.az