Землетрясение произошло в 33 км на юг от Алматы
5 Ноября 2022, 18:46
5 Ноября 2022, 18:46
Землетрясение произошло в 33 км на юг от Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 5 ноября в 14:39 по времени Алматы зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».
Эпицентр землетрясения расположен в 33 км на юг от Алматы на границе Кыргызстана и Казахстана.
Энергетический класс землетрясения 7.9.
Магнитуда MPV 3.6.
Координаты эпицентра 42.91° с.ш. 76.95° в.д.
Глубина 15 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Сегодня с утра еще одно землетрясение зафиксировали в 683 км на запад от Алматы на границе Казахстана и Узбекистана.
Фото: apa.az
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