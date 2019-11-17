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Землетрясение произошло в 327 км от Алматы

17 Ноября 2019 17:55
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Землетрясение произошло в 327 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Эпицентр землетрясения расположен в 327 км на юг от города Алматы на территории Китая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на some.kz.

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«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 17 ноября 2019 года в 16 час 05 мин 09 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 327 км на юг от города Алматы на территории Китая», - сообщают сейсмологи .Энергетический класс землетрясения 10.1 .Магнитуда MPV 4.5 .Координаты эпицентра 40.30° с.ш. 77.59° в.д.Глубина 10 км.Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

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Ключевые слова: Алматы,
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