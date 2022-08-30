30 Августа 2022 07:43
Землетрясение произошло в 322 км от Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 30 августа в 01:50 по времени Алматы зарегистрировала землетрясение в 322 км от города, передает МИА «Казинформ».
Эпицентр землетрясения расположен в 322 км на юг от Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 9.6.
Магнитуда MPV 4.3.
Координаты эпицентра 40.32° с.ш. 77.18° в.д.
Глубина 5 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Фото: cnbcfm.com
Читайте также
Новости партнеров
Популярное