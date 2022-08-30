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Землетрясение произошло в 322 км от Алматы
30 Августа 2022 07:43

Землетрясение произошло в 322 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 30 августа в 01:50 по времени Алматы зарегистрировала землетрясение в 322 км от города, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 322 км на юг от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 9.6.

Магнитуда MPV 4.3.

Координаты эпицентра 40.32° с.ш. 77.18° в.д.

Глубина 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Фото: cnbcfm.com


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