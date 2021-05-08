Землетрясение произошло в 320 км на восток от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 08 мая в 08:53 по Алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 320 км на восток от Алматы на границе Китая и Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 10.5.

Магнитуда MPV 4.9.

Координаты эпицентра 43.50° с.ш. 80.84° в.д.

Глубина 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет