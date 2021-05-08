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    10:11, 08 Май 2021 | GMT +6

    Землетрясение произошло в 320 км на восток от Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 08 мая в 08:53 по Алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    Эпицентр землетрясения расположен в 320 км на восток от Алматы на границе Китая и Казахстана.

    Энергетический класс землетрясения 10.5.

    Магнитуда MPV 4.9.

    Координаты эпицентра 43.50° с.ш. 80.84° в.д.

    Глубина 10 км.

    Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет


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