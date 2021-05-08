10:11, 08 Май 2021 | GMT +6
Землетрясение произошло в 320 км на восток от Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 08 мая в 08:53 по Алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».
Эпицентр землетрясения расположен в 320 км на восток от Алматы на границе Китая и Казахстана.
Энергетический класс землетрясения 10.5.
Магнитуда MPV 4.9.
Координаты эпицентра 43.50° с.ш. 80.84° в.д.
Глубина 10 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет