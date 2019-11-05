Землетрясение произошло в 306 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Землетрясение произошло в 306 км на юго-восток от Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ГУ «СОМЭ КН МОН РК»

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 05 ноября 2019г. в 15 час 57 мин 02 сек Алматинского времени (05 ноября 2019г. в 09 час 57 мин 02 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение», - говорится в сообщении.

Эпицентр землетрясения расположен в 306 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 10.8.

Магнитуда MPV 4.4.

Координаты эпицентра 40.84° с.ш. 78.81° в.д.

Глубина 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Сообщение составил дежурный оператор ЦСО «Алматы» 05 ноября 2019г. в 16 час 11 мин