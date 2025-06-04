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    10:40, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Землетрясение произошло в 300 км Алматы

    В Казахстане зарегистрировано землетрясение без ощутимых толчков, передает агентство Kazinform.

    землетрясение
    Фото: Anadolu Ajansı

    Утром 4 июня 2025 года в 08:06 по времени Астаны сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» при МЧС РК было зафиксировано землетрясение.

    Сейсмособытие произошло на территории Казахстана, в 300 километрах северо-восточнее Алматы. По данным специалистов, координаты эпицентра составили 44.421° северной широты и 80.237° восточной долготы.

    Расчётная интенсивность землетрясения оказалась низкой — толчки не ощущались населением. Угрозы разрушений или жертв нет.

    Ранее Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований создал малые карты сейсмического районирования для Алматы и Усть-Каменогорска. 

    Теги:
    Землетрясение Алматы Сейсмологи
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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