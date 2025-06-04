Землетрясение произошло в 300 км Алматы

Утром 4 июня 2025 года в 08:06 по времени Астаны сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСНИ» при МЧС РК было зафиксировано землетрясение.

Сейсмособытие произошло на территории Казахстана, в 300 километрах северо-восточнее Алматы. По данным специалистов, координаты эпицентра составили 44.421° северной широты и 80.237° восточной долготы.

Расчётная интенсивность землетрясения оказалась низкой — толчки не ощущались населением. Угрозы разрушений или жертв нет.

Ранее Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований создал малые карты сейсмического районирования для Алматы и Усть-Каменогорска.