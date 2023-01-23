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Землетрясение произошло в 298 км от Алматы

23 Января 2023, 07:39
Землетрясение произошло в 298 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 23 января в 00:03 по времени Алматы зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 298 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 9.4.

Магнитуда MPV 4.1.

Координаты эпицентра 44.44° с.ш. 80.20° в.д.

Глубина 15 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Фото: earninginmotion.com





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