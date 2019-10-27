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Землетрясение произошло в 29 км от Алматы

27 Октября 2019 13:30
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Землетрясение произошло в 29 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Землетрясение произошло в 29 км на запад от Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ГУ «СОМЭ КН МОН РК».

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«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 27 октября 2019г. в 12 час 14 мин 05 сек Алматинского времени (27 октября 2019г. в 06 час 14 мин 05 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 29 км на запад от Алматы на территории Казахстана», - говорится в сообщении.

Энергетический класс землетрясения 8.2.

Магнитуда MPV 3.6.

Координаты эпицентра 42.98° с.ш. 76.73° в.д.

Глубина 15 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Сообщение составил дежурный оператор ЦСО «Алматы» 27 октября 2019г. в 12 час 23 мин

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Ключевые слова: Алматы,
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