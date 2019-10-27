Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:47
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:23
-
-
вчера 18:50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Землетрясение произошло в 29 км от Алматы
27 Октября 2019 13:30
Поделиться:
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Землетрясение произошло в 29 км на запад от Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ГУ «СОМЭ КН МОН РК».
Новости по темеЗемлетрясение произошло в Алматинской области В 157 км от Алматы произошло землетрясение Землетрясение произошло в Афганистане
«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 27 октября 2019г. в 12 час 14 мин 05 сек Алматинского времени (27 октября 2019г. в 06 час 14 мин 05 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 29 км на запад от Алматы на территории Казахстана», - говорится в сообщении.
Энергетический класс землетрясения 8.2.
Магнитуда MPV 3.6.
Координаты эпицентра 42.98° с.ш. 76.73° в.д.
Глубина 15 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Сообщение составил дежурный оператор ЦСО «Алматы» 27 октября 2019г. в 12 час 23 мин
Ключевые слова: Алматы,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Более 20 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке Алматы
- Канат Ислам защитил титул WBO International в Алматы
- Победитель конкурса «Бала дауысы» назван в Алматы
- Задержан водитель, сбивший насмерть женщину в Алматы
- Выпускники летного института подарили спортинвентарь особенным детям
- Элизабет Турсынбаева выступит в грандиозном ледовом шоу в Алматы
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047