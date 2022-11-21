Землетрясение произошло в 285 км на юго-восток от Алматы
21 Ноября 2022, 08:15
21 Ноября 2022, 08:15
Землетрясение произошло в 285 км на юго-восток от Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 21 ноября в 04:57 по времени Алматы зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».
Эпицентр землетрясения расположен в 285 км на юго-восток от Алматы на территории Казахстана.
Энергетический класс землетрясения 9.2.
Магнитуда MPV 4.3.
Координаты эпицентра 42.35° с.ш. 80.20° в.д.
Глубина 5 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Фото: img-s-msn-com.akamaized.net
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