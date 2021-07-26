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Землетрясение произошло в 282 км от Алматы
26 Июля 2021 07:40
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 26 июля в 02:59 по Алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».
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Эпицентр землетрясения расположен в 282 км на юг от Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 11.5.
Магнитуда MPV 5.1.
Координаты эпицентра 40.77° с.ш. 77.90° в.д.
Глубина 10 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
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