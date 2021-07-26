Землетрясение произошло в 282 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 26 июля в 02:59 по Алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 282 км на юг от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 11.5.

Магнитуда MPV 5.1.

Координаты эпицентра 40.77° с.ш. 77.90° в.д.

Глубина 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет