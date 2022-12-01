НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Землетрясение произошло в 280 км от Алматы

1 Декабря 2022, 18:27
Землетрясение произошло в 280 км от Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 01 декабря 2022 года в 17 часов 06 минут 55 секунд Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 280 км на северо-восток от города Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 7.9.

Магнитуда MPV 3.7. Координаты эпицентра 44.47° с.ш. 79.93° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Фото: images1.ynet.co.il

Теги:
Новости по теме
Предварительную причину аварии на водопроводе назвали в Петропавловске
Подготовить планы действий по наиболее уязвимым ТЭЦ поручил замруководителя АП
Авария ликвидирована, подача газа возобновлена – акимат Алматинской области
Читайте также
Предварительную причину аварии на водопроводе назвали в Петропавловске
Подготовить планы действий по наиболее уязвимым ТЭЦ поручил замруководителя АП
Авария ликвидирована, подача газа возобновлена – акимат Алматинской области
Очередная крупная авария произошла на водопроводе в Петропавловске
Одной из улиц Астаны хотят присвоить имя спасшего людей и погибшего при пожаре Аскара Забикулина
Экс-аким Павлодарской области извинился перед жителями Экибастуза
Врачи извлекли батарейку из желудка ребенка в Алматы
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 декабря
Новости партнеров
Популярное
1 Новый аким назначен в СКО
2 Олег Крук назначен временно исполняющим обязанности акима Павлодарской области
3 Кумар Аксакалов назначен акимом Костанайской области
4 Председателем правления ТОО «Корпорация «Казахмыс» назначен Нурахмет Нуриев
5 Марат Султангазиев переназначен акимом Алматинской области

Лента новостей