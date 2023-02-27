Землетрясение произошло в 276 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 27 февраля 2023 г. в 08 часов 14 минут 47 секунд зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 276 км на юго-восток от г. Алматы на границе Кыргызстана и Китая. Энергетический класс землетрясения 9.4. Магнитуда MPV 4.2. Координаты эпицентра 41.90° с.ш. 79.76° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении СОМЭ.

Ранее сообщалось о том, что казахстанские сейсмологи зафиксировали два землетрясения, одно из них ощущалось в Алматы.