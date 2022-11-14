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Землетрясение произошло в 274 км на юг от Алматы

14 Ноября 2022, 21:34
Землетрясение произошло в 274 км на юг от Алматы
14 Ноября 2022, 21:34

Землетрясение произошло в 274 км на юг от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 14 ноября в 20:21 по времени Алматы зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 274 км на юг от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 9.2.

Магнитуда MPV 4.3.

Координаты эпицентра 40.88° с.ш. 77.98° в.д.

Глубина 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

До этого подземные толчки зафиксировали в 170 км на восток от Алматы на территории Казахстана.


Фото: www.aa.com.tr


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