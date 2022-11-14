Землетрясение произошло в 274 км на юг от Алматы
14 Ноября 2022, 21:34
14 Ноября 2022, 21:34
Землетрясение произошло в 274 км на юг от Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 14 ноября в 20:21 по времени Алматы зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».
Эпицентр землетрясения расположен в 274 км на юг от Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 9.2.
Магнитуда MPV 4.3.
Координаты эпицентра 40.88° с.ш. 77.98° в.д.
Глубина 5 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
До этого подземные толчки зафиксировали в 170 км на восток от Алматы на территории Казахстана.
Фото: www.aa.com.tr
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