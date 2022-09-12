Землетрясение произошло в 273 км от Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 11 сентября 2022 года в 17 час 42 мин 14 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 273 км на северо-восток от города Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8.9.

Магнитуда MPV 4.1. Координаты эпицентра 44.32° с.ш. 79.93° в.д. Глубина 25 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».