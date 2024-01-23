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    15:41, 23 Январь 2024 | GMT +6

    Землетрясение произошло в 269 км от Алматы

    землетрясение
    Фото: Анадолу

    Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК 23 января 2024 г. в 15:23 зарегистрировано землетрясение, передает агентство Kazinform.

    - Эпицентр землетрясения расположен в 269 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 11.3. Магнитуда MPV 4.8. Координаты эпицентра 41.12° с.ш. 78.59° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории РК ощутимости нет, - говорится в сообщении.

    Теги:
    Землетрясение Алматы Китай Землетрясение Происшествия
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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