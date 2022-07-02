Землетрясение произошло в 268 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 2 июля в 06:56 по Алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 268 км на юго-восток от Алматы на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения 10.0.

Магнитуда MPV 4.5.

Координаты эпицентра 42.22° с.ш. 79.90° в.д.

Глубина 25 км.

Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

Фото: eudat.eu



