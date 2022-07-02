РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:34, 02 Июль 2022 | GMT +6

    Землетрясение произошло в 268 км от Алматы

    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 2 июля в 06:56 по Алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    Эпицентр землетрясения расположен в 268 км на юго-восток от Алматы на территории Кыргызстана.

    Энергетический класс землетрясения 10.0.

    Магнитуда MPV 4.5.

    Координаты эпицентра 42.22° с.ш. 79.90° в.д.

    Глубина 25 км.

    Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.


    Фото: eudat.eu



    Теги:
    Природа Алматы Землетрясение Происшествия Происшествия, ЧС
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!