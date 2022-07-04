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Землетрясение произошло в 267 км от Алматы на территории Китая
4 Июля 2022 23:22

Землетрясение произошло в 267 км от Алматы на территории Китая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций МЧС РК 4 июля 2022 г. в 21 час 00 мин 38 сек Алматинского времени зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 267 км на юг от города Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.6. Магнитуда MPV 5.0. Координаты эпицентра 40.96° с.ш. 78.05° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64) - нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».


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