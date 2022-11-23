Землетрясение произошло в 264 км на северо-восток от Алматы
23 Ноября 2022, 12:16
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 23 ноября в 11:06 по времени Алматы зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».
Эпицентр землетрясения расположен в 264 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.
Энергетический класс землетрясения 8.1.
Магнитуда MPV 3.5.
Координаты эпицентра 44.60° с.ш. 79.58° в.д.
Глубина 15 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Фото: static.vkurse.kz
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