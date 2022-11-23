Землетрясение произошло в 264 км на северо-восток от Алматы

23 Ноября 2022, 12:16

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 23 ноября в 11:06 по времени Алматы зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 264 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 8.1.

Магнитуда MPV 3.5.

Координаты эпицентра 44.60° с.ш. 79.58° в.д.

Глубина 15 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Фото: static.vkurse.kz