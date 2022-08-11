11 Августа 2022 08:17

Землетрясение произошло в 263 км от Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 11 августа в 07:14 по времени Алматы зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 263 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая.

Энергетический класс землетрясения 11.1.

Магнитуда MPV 5.0.

Координаты эпицентра 40.98° с.ш. 77.98° в.д.

Глубина 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет