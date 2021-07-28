Землетрясение произошло в 257 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 28 июля в 257 км от Алматы в 07:40 по Алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 257 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая.

Энергетический класс землетрясения 10.8.

Магнитуда MPV 4.6.

Координаты эпицентра 41.58° с.ш. 79.13° в.д.

Глубина 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет