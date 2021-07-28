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Землетрясение произошло в 257 км от Алматы
28 Июля 2021 09:02
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 28 июля в 257 км от Алматы в 07:40 по Алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».
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Эпицентр землетрясения расположен в 257 км на юго-восток от Алматы на границе Кыргызстана и Китая.
Энергетический класс землетрясения 10.8.
Магнитуда MPV 4.6.
Координаты эпицентра 41.58° с.ш. 79.13° в.д.
Глубина 10 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
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